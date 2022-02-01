Уоррен: «У Усика невероятный тренер, а угол Энтони показал себя в последнем бою не лучшим образом»
Красюк: «Что касается реванша Усик – Джошуа, то конец мая – начало июня – очень вероятная дата»
Гендир К2 Promotions не назвал возможное место проведения поединка
01 февраля 22:11
Усик и Джошуа / Фото - silverscreenbeatПромоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН сообщил, коли ожидать на реванш между его подопечным и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Боб Арум сказал, что Фьюри – Уайт следует ждать в апреле, а Усик – Джошуа 2 – в июне. Это пальцем в небо, есть ли какая-нибудь вероятность того, что так и произойдет?
«Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три возможных даты и три возможных места проведения. Промоутер не может уйти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров. Что касается Усика – Джошуа, то конец мая – начало июня – очень вероятная дата».
Ранее Красюк высказался о значимости для Джошуа реванша с Усиком.