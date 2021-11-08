Красюк: «Джошуа не найдет такого тренера, каким был Эмануэль Стюард для Владимира Кличко»
Красюк: «Для меня была бы честь работать с Захареевым»
Гендир K2 Promotions – о возможном сотрудничестве с 19-летним чемпионом мира
14:00
Александр Красюк / Фото - FacebookГенеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился мыслями относительно победы 19-летнего украинца боксера Юрия Захареева на чемпионате мира по боксу среди любителей.
Что вы думаете на счет Юрия Захареева? Не хотите ли начать продвигать его в профи?
«Думаю, что в украинском боксе засверкала новая звезда. Красавчик. Для меня была бы честь работать с Юрием Захареевым. Чемпион».
Напомним, Захареев стал победителем ЧМ-2021 в весовой категории до 71 кг, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.