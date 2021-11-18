Красюк: «Джошуа может решить исход реванша с Усиком всего одним ударом»

Промоутер украинского чемпиона считает, что экс-чемпиона пока рано списывать со счетов

Александр Красюк / фото - XSPORT

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша своего подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец попытается вернуть потерянные чемпионские пояса.

В интервью YouTube каналу Boxing UK Красюк заявил, что, несмотря на поражение, AJ все еще очень опасный противник и исход реванша может решить всего 1 точный удар.

«Я думаю, что Джошуа может внести коррективы. Он сильный парень. Энтони не проигрывает из-за того, что он слишком старый, тяжелый или потому что у него есть травмы, после которых он восстанавливается. Есть хорошее высказывание, что главный твой враг – ты сам. Этого врага побеждают не в ринге или в зале, а в голове и в сердце. Это психология, ментальность, вопрос твоего настроя. Если ты знаешь, как тренировать свой разум и собраться, чтобы сосредоточиться на своей цели, то ты сможешь победить. Это вопрос одного удара. У тебя есть 12 раундов, и один удар может определить судьбу всего поединка. Но вопрос в том, как ты найдешь решение, чтобы донести этот удар. Думаю, сейчас самый главный вызов для Джошуа – понять, что ему нужно изменить, чтобы читать бой так, как хочет он, а не его соперник».

Напомним, Красюк сообщил о проблеме, которая может помешать Киеву принять реванш Усика и Джошуа.