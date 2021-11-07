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Красюк: «Джошуа не найдет такого тренера, каким был Эмануэль Стюард для Владимира Кличко»
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21:45
Энтони Джошуа / Фото: Matchroom
Промоутер Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в подкасте на Youtube-канале BoxOffice поделился мнением о поиске Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) нового тренера перед реваншем с украинцем:
Джошуа был окружен определенным количеством людей, которые создавали для него его альтернативную реальность. Но ты не можешь оставаться объективным, если ты получаешь информацию из ограниченного количества источников. Энтони уехал в США, чтобы снять с себя эту вуаль ограниченности.
Он уехал пообщаться с другими тренерами: «Вы видели мой бой, что вы можете сказать?» Но он попадает в ловушку коммерции. Маловероятно, что он встретит условного покойного Эмануэля Стюарда, который возьмет его, как сына и скажет: «Слушай, мне не нужны твои деньги, ты мне как человек нравишься. Я в тебя душу вложу». Как было у него с Владимиром Кличко.
Также Красюк сравнил первый поединок супертяжей с классической музыкой.
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