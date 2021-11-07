Красюк: «Джошуа не найдет такого тренера, каким был Эмануэль Стюард для Владимира Кличко»

Энтони Джошуа / Фото: Matchroom

Промоутер Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в подкасте на Youtube-канале BoxOffice поделился мнением о поиске Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) нового тренера перед реваншем с украинцем:

Он уехал пообщаться с другими тренерами: «Вы видели мой бой, что вы можете сказать?» Но он попадает в ловушку коммерции. Маловероятно, что он встретит условного покойного Эмануэля Стюарда, который возьмет его, как сына и скажет: «Слушай, мне не нужны твои деньги, ты мне как человек нравишься. Я в тебя душу вложу». Как было у него с Владимиром Кличко.