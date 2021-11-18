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Красюк: «Джошуа не проиграл Усику случайно или вследствие лаки-панча»

Гендир K2 Promotions – о состоянии «Эй Джея» после фиаско в бою с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
08:40
Красюк: «Джошуа не проиграл Усику случайно или вследствие лаки-панча»
Александр Красюк / Фото - Facebook
Промоутер обладателя титулов WBA, WBО, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing UK прокомментировал первое большое интервью Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) после поражения в поединке с украинцем.

«Я слушал интервью Джошуа с первой до последней секунды. Я пытался увидеть, какой посыл от него исходит – не на словах, а с точки зрения его психологии. Джошуа не выглядел счастливым из-за поражения, и это неудивительно».


«Энтони был немного расстроен, ведь он сам признал, что это его первое настоящее поражение. Джошуа не проиграл случайно или вследствие лаки-панча. Он уступил в стратегии, в боксерской науке, из-за нехватки знаний, из-за недостаточной компетентности его угла. Когда журналист спросил у Джошуа, в чем причина, он не ответил, а перенаправил этот вопрос своим угловым».


«Я увидел, что ему нужно найти объяснение для самого себя, почему он проиграл, чтобы исправить допущенные ошибки и стать сильнее в реванше. Джошуа не говорил, что ищет нового тренера, но сказал, что пытается найти человека, который принесет новые идеи и свежий воздух в его лагерь. Возможно, это грамотное решение, но, с другой стороны, оно может повлиять на его фокус. Впрочем, в конечном итоге Джошуа отвечает за принятие решений. Он знает, что лучше для него».


Ранее Красюк сообщил о проблеме, которая может помешать Киеву принять поединок между Усиком и Джошуа.
Владимир Кириченко
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Александр Красюк Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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