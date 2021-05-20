Красюк: «Джошуа – воин, сильный парень. Он победил Владимира Кличко. Я не думаю, что он боится Усика»

В команде украинца надеются, что Энтони не откажется от пояса и подерется с Александром





Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Фото: Matchroom Boxing

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в комментарии iFL TV рассказал, что супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) надеется, что чемпион WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не станет избегать боя с ним.



«Всегда есть шанс, что Джошуа решит сделать титул WBO вакантным. Но представьте, как плохо он будет выглядеть с точки зрения воина и бойцовского эго, если освободит пояс без боя с Усиком. Это будет означать, что он не хочет ставить под угрозу поединок за звание абсолютного чемпиона, что Усик представляет для него опасность, и он не желает идти на риск, из-за чего отказывается от титула. Это не выглядит хорошо с точки зрения СМИ. Джошуа – воин, сильный парень. Он победил Владимира Кличко. Я не думаю, что он боится Усика. И я не считаю, что он освободит титул, чтобы избежать боя с Александром Усиком».

Напомним, ранее Майкл Хантер заявил, что бой с Джошуа более выгодный и легкий для Усика, чем поединок с Джойсом.