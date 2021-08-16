Красюк: «Еще три года назад Хижняк сказал, что хочет стать чемпионом мира»

Александр Хижняк / Фото: НОК Украины

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал, как познакомился с Александром Хижняком, и какие у средневеса были планы при их первой встрече. Напомним, что на Олимпиаде-2020 Хижняк завоевал серебряную медаль:



Мы с Хижняком поговорили о боксе, о профессионалах. Какие у него были бы интересы. Он говорил, что очень хотел бы стать чемпионом мира. Усик тогда еще не был абсолютным, но чемпионский пояс у него уже был. И Саша Хижняк говорил, что хотел бы стать олимпийским чемпионом и закончить свой поход в любителях.

Потом мы много общались, переписывались, я приезжал на базу в Конча-Заспу, когда там были сборы. Разговаривали с его отцом и пытались выйти на какую-то конкретику до Олимпиады. Я предлагал рекламные контракты. Но Саша был сфокусирован на подготовке к Токио. Мол, я хочу сначала закончить с любительским боксом, подвести под ним черту, а потом уже переходить.