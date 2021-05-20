Красюк: «Если Беринчик решит обменяться прогибами с Беленюком, то К2 к этому не будет иметь отношения»

Денис советовался с промоутером по поводу кулачного боя

Александр Красюк / фото - ZeRing Show

Глава промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк поделился мнением о поединке на голых кулаках обладателя пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 КО). Промоутер признался в прямом эфире Instagram boxingukraineboxing, что украинец советовался с ним об этом предложении.

«Я не решаю, давать добро на такие бои или нет. У нас действующий контракт с боксером, а не с бойцом на голых кулаках. Если Беринчик решит обменяться прогибами с Беленюком, то это тоже не будет бокс и мы не будем к этому иметь отношения. Не скрою, Денис приходил и мы общались по этом поводу. Я ему тогда сказал: «Твоя жизнь, твоя карьера, чего я тебе буду палки в колеса ставить?» Любое твое решение приму и поддержу, помогу, чем смогу».

Поединок Беринчика против Артема Лобова был перенесен на более позднюю дату.

Красюк ранее объяснил условия контракта с Александром Усиком (18-0, 13 КО).