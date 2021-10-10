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Красюк: «Фьюри – сладенькая булочка для Усика»

Генеральный директор K2 считает, что проблемы Уайлдера связаны с большим весом
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 10:13
Красюк: «Фьюри – сладенькая булочка для Усика»
Красюк и Усик / Фото: K2 Promotions

Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в эфире MEGOGO поделился мнением о завершении трилогии чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):

Мы увидели вакханалию. Я с огромнейшим интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге – и с одной, и с другой стороны – это суперклассные новости для Александра Усика.

Не результат, а именно процесс. Что один, что второй – это для Усика сладенькие булочки с корицей.

Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически убежден в том, что Уайлдер одержит победу досрочно. По-другому он бы и не смог. И он в какой-то момент даже приблизился к этому, отправил Фьюри в нокдаун. Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал по пути в ринг. 

Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим.

Напомним, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) активировал опцию реванша с Усиком.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Александр Красюк Александр Усик

Комментарии 1

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10 октября 2021г. 10:26
Вот, лучше и не скажешь
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