Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Красюк: «Главная опасность – это Джошуа, ведь на данный момент Усику не предстоит бой ни с Уайлдером, ни с Фьюри»
Промоутер украинского супертяжеловеса отметил силу титулованного британца
11:19
Александр Усик / Фото - youtube.comПромоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO), Александр Красюк, в прямом эфире YouTube-канала SecondsOut с уверенностью заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на данный момент представляет для его подопечного более серьезную угрозу, чем обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).
«Сейчас самая большая угроза для Усика – это Джошуа, поскольку он будет драться с ним в следующем бою. Так что, вероятно, главная опасность – это Энтони, ведь на данный момент Усику не предстоит бой ни с Уайлдером, ни с Фьюри. Им нужно подраться друг с другом, кто-то одержит победу и тогда станет угрозой. В данный момент я считаю, что угроза номер один – это Джошуа».
Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.