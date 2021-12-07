Красюк: «Камбосос для Василия будет намного более легкой прогулкой, чем Комми»

Промоутер уверен, что Джордж стилистически подходит украинцу





Ломаченко - Камбосос

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир высказался о гипотетическом бое Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).



«Камбосос для Василия будет намного более легкой прогулкой, чем Комми. Он будет удобен для него. Он везде, по всем параметрам хорош, но ни один из них у него не зашкаливает, как, например, у Василия зашкаливают параметры интеллекта, реакции и работы ног. Нет приблизительно равных ему в этом весе. Комми более неудобен из-за антропометрии и корявого правого удара, который иногда тяжело увидеть. Факт остается фактом: для Василия Ломаченко Камбосос куда более удобный соперник, чем Комми».

Напомним, 12 декабря Ломаченко проведет поединок с Комми в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.