Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Красюк: «Камбосос для Василия будет намного более легкой прогулкой, чем Комми»
Промоутер уверен, что Джордж стилистически подходит украинцу
10:55
Ломаченко - Камбосос
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир высказался о гипотетическом бое Василия Ломаченко
(15-2, 11 КО) и абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Камбосос для Василия будет намного более легкой прогулкой, чем Комми. Он будет удобен для него. Он везде, по всем параметрам хорош, но ни один из них у него не зашкаливает, как, например, у Василия зашкаливают параметры интеллекта, реакции и работы ног.
Нет приблизительно равных ему в этом весе. Комми более неудобен из-за антропометрии и корявого правого удара, который иногда тяжело увидеть. Факт остается фактом: для Василия Ломаченко Камбосос куда более удобный соперник, чем Комми».
Напомним, 12 декабря Ломаченко проведет поединок с Комми в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.