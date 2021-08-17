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Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»

Промоуетр предположил, в какой весовой категории призер Токио-2020 будет выступать
Бокс Профессиональный бокс
08:12
Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»
Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк предположил, в какой весовой категории будет выступать в профи призер Токио-2020 Александр Хижняк, а также посоветовал боксеру не повторять ошибок легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 KO):

Я не знаю, как у Саши обстоят дела с весом. Но Хижняк ведь раньше в 69-75 кг боксировал. Если он 75 кг спокойно делал все это время, то может и в 72 кг выступать – в среднем весе – весе Головкина, Чарло. Но, думаю, через три года, когда Хижняку надо будет драться за чемпиона мира, их уже не будет. Они поднимутся в весе. И появятся новые звезды. На самом деле у Хижняка есть потенциал и его не нужно размазывать. Не нужно повторять ошибку Беринчика, который не перешел в профессионалы сразу после Олимпиады-2012. А он был первым, кому я сделал предложение.

Если же Хижняк хочет искать свою судьбу за океаном, как советуют некоторые «эксперты», то по этому поводу тоже есть, с кем пообщаться – бронзовый призер Олимпиады в Лондоне-2012 Тарас Шелестюк, Исмаил Силлах. Они могут рассказать, насколько нас рады там принимать.

Напомним, что Красюк готовит для Беринчика поединок вне Украины.

Источник: news.obozrevatel.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Хижняк Александр Красюк Денис Беринчик

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