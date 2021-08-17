Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»

Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк предположил, в какой весовой категории будет выступать в профи призер Токио-2020 Александр Хижняк, а также посоветовал боксеру не повторять ошибок легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 KO):



Если же Хижняк хочет искать свою судьбу за океаном, как советуют некоторые «эксперты», то по этому поводу тоже есть, с кем пообщаться – бронзовый призер Олимпиады в Лондоне-2012 Тарас Шелестюк, Исмаил Силлах. Они могут рассказать, насколько нас рады там принимать.