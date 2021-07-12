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Красюк: «Контракт сделан так, чтобы после победы Усика над Джошуа у Александра были лучшие условия в реванше»

Промоутер украинца рассказал о ситуации с контрактом на титульный бой в «королевском» дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
19:51
Красюк: «Контракт сделан так, чтобы после победы Усика над Джошуа у Александра были лучшие условия в реванше»
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Промоутер Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в прямом эфире Instagram luckypunchnet рассказал о контракте на поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

25 сентября в Лондоне на арене «Тоттенхэма» состоится поединок Усика и Джошуа. Ожидаем официального оглашения, когда K2 вместе с Mathcroom Boxing опубликует информацию о подписанном контракте. Пройдет ли он на 100%? В этом можно быть уверенным только тогда, когда прозвучит гонг.

Усику отправили контракт на подписание, и сегодня-завтра уже все будет завершено. В контракте мы прописываем условия двух боев. Мы делаем так, чтобы были лучшие условия после победы Усика в первом поединке.

Напомним, что глава Matchroom Boxing Эдди Хирн надеется, что Джошуа провет бойс за «абсолюта» с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) в начале 2022 года.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк

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