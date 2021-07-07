Красюк: «Ломаченко в бою с Накатани нащупал место, где тонко – там и порвалось»

Ломаченко и Накатани / фото - BLH

Промоутер Александр Красюк высказался о возвращении в ринг бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) боем против Масаеши Накатани (19-2, 10 КО). Функционер отметил технические навыки украинца, а также назвал секрет успеха «Хай-тека».

Несколько технических элементов меня очень удивили. Удар левой рукой с двух ног в голову. Такое не часто увидишь. Разница в росте была колоссальная, как для этого веса. Не было ни одного момента, где Ломаченко уступил Накатани. Поскольку японец не привык менять стратегию по ходу боя, Василий точно нащупал место, где тонко, там и порвалось».