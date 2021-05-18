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Красюк напомнил Джошуа, что если боя с Фьюри не будет, то он должен боксировать с Усиком

Промоутер сейчас проводит консультации с Эдди Хирном
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 12:59
Красюк напомнил Джошуа, что если боя с Фьюри не будет, то он должен боксировать с Усиком
Александр Красюк / Фото: К2 Promotions Ukraine

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в комментарии изданию Express напомнил чемпиону WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) об обязательном претенденте Александре Усике (18-0, 13 КО) на случай, если бой с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) не состоится.

«Первое, что я увидел, когда открыл глаза утром – это были несколько сообщений на телефоне от разных людей со всего мира, которые озвучили один и тот же факт: бой Фьюри – Джошуа отменен.

По поводу Усика, то все зависит от обстоятельств. В течение ближайшего часа я пообщаюсь с Эдди Хирном. Мы уже обменялись с ним сообщениями этим утром. Кажется, что у нас есть бой, который нужно устроить. Мы договорились поговорить в течение часа, когда ситуация немного прояснится.

Усик – обязательный претендент на титул WBO. Единственным препятствием, из-за которого был санкционирован бой за временный титул – унификация между Фьюри и Джошуа. Если бой отменен, то нет никаких помех, и Джошуа должен разобраться с обязательным претендентом».

Напомним, ранее Арбитражный суд обязал Фьюри провести реванш с Деонтеем Уайлдером.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк Тайсон Фьюри

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