Красюк напомнил Джошуа, что если боя с Фьюри не будет, то он должен боксировать с Усиком

Александр Красюк / Фото: К2 Promotions Ukraine

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в комментарии изданию Express напомнил чемпиону WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) об обязательном претенденте Александре Усике (18-0, 13 КО) на случай, если бой с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) не состоится.



По поводу Усика, то все зависит от обстоятельств. В течение ближайшего часа я пообщаюсь с Эдди Хирном. Мы уже обменялись с ним сообщениями этим утром. Кажется, что у нас есть бой, который нужно устроить. Мы договорились поговорить в течение часа, когда ситуация немного прояснится.

Усик – обязательный претендент на титул WBO. Единственным препятствием, из-за которого был санкционирован бой за временный титул – унификация между Фьюри и Джошуа. Если бой отменен, то нет никаких помех, и Джошуа должен разобраться с обязательным претендентом».