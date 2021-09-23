Красюк напомнил всем, что Усик – это новый чемпион в супертяжелом весе

Промоутер также показал стердаун Александра с Джошуа с видом из-за спины





Александры Красюк и Усик / Фото: Инстаграм

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в Instagram опубликовал фото стердауна между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). Под фото промоутер заявил, что пояса британца сменят владельца.



«И новый чемпион мира...»

Ранее Усик заявил, что не будет воевать в ринге с Джошуа, поскольку ему интересен только бокс.

Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.



Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.