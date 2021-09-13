Красюк – о бое Уайлдер – Фьюри: «Исход поединка зависит от Тайсона»
Красюк: «Наша задача как можно больше людей «заражать» боксом»
Глава K2 Promotions – о целях своего промоушена в Украине
13 сентября 22:50
Александр Красюк / фото: Владимир Дубик
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о задачах своего промоушена в Украине.
«С 2005 года мы выстраивали культуру потребления бокса в Украине. Уже сейчас люди приходят по 2-3 тысячи, чтобы получить конкретные впечатления от конкретного вида спорта. Ранее даже не было понятия у людей, что вообще происходит. Сейчас же, человек, который один раз попал на бокс, будет нашим постоянным зрителем. Наша задача как можно больше людей втягивать в это дело и «заражать» боксом».
Александр Красюк рассказал о планах непобежденного украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 8 КО).
Комментарии 0