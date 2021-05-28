Уайт: «Усик ужасен, бой с Джошуа не имеет смысла»
Красюк: «Не думаю, что у нас будут чрезвычайные проблемы с организацией боя Усик – Джошуа»
Поединок, вероятнее всего, состоится в Великобритании
08:37
Джошуа и Усик / Фото - vbetnews.comПромоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью YouTube-каналу talkSPORT заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) даст согласие на проведение поединка с украинцем.
«На данный момент кажется, что Джошуа не придется освобождать пояс WBO, потому что переговоры проходят достаточно гладко. У нас есть великолепный опыт переговоров и отношений с Эдди Хирном. Я помню, как мы за десять минут заключили со-промоутерское соглашение для Александра Усика. Так что я не думаю, что у нас будут чрезвычайные проблемы с организацией этого поединка. Мы обсуждаем любую локацию на планете Земля, которая будет уместной для обоих бойцов, но базовая платформа для нас – «Уэмбли», поскольку это самый простой и легкий способ устроить бой. Но как только мы заключим сделку, начнется продажа поединка, и мы посмотрим, какие существуют варианты в мире».
Напомним, президент Matchroom Boxing Эдди Хирн рассматривает варианты отказа Джошуа от боя c Усиком.
Комментарии 0