Красюк: «Не сприймаю рішення Ф’юрі завершити кар’єру серйозно. Сьогодні він каже одне, а завтра – протилежне»

Олександр Крсюк / Фото - Владимир Дубик

Промоутер чемпіона світу у надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк поспілкувався зі Sky Sports і розповів, що він думає з приводу можливого завершення кар’єри Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО):

Пам’ятаю як Віталій Кличко прийняв рішення піти з боксу, а через чотири роки повернувся. Володимир Кличко закінчив кар’єру шість чи сім років тому. Але він все ще роздумує і говорить про можливий шанс повернутися.

Так що я не думаю, що це правдоподібно, що він завершив кар’єру.

Не можна довіряти тому, що каже Тайсон Ф’юрі. Тому що сьогодні він каже одне, а завтра змінює все на протилежне, потім на напів протилежне. Він розважає публіку, каже те, що вона хоче від нього почути.

Просто уявіть собі: він вирішив завершити кар’єру, проте всі довкола нього кажуть, що ні, потрібно повертатися, кожен каже, що треба боксувати – і тут він відповідає: «Що ж, добре, я повернуся». Це все про інтерес, про публічність.

Так що, думаю, він добре розважає публіку. Це може бути те, що він дійсно думає в цей конкретний момент, але я не впевнений, що він дотримуватиметься цього рішення довго.

Бій за статус абсолюта? Не варто заглядати надто далеко. Але стратегія – це стратегія. Мається на увазі, шлях, якого ти дотримуєшся. Це конкретний шлях. Усик вже об’єднаний чемпіон. У нього є три пояси в надважкому дивізіоні. У нього є реванш. Серйозний реванш. Неймовірно серйозний. У Джошуа немає чого втрачати. Нічого. Взагалі.

Він не б’ється під тиском думок про свій дім, про своїх співвітчизників, своїх поясів. Немає тиску. Лише про те, що якщо він програє, то це може означати кінець його кар’єри. Це єдиний тиск.

Так що він має бути більш розслабленим. І зараз у нього є досвід зустрічі з Усиком. Так що він, імовірно, має певні нові речі у своїй голові. Нові хитрощі, якими хоче підловити Олександра.

Мої очікування полягають в тому, що цього разу буде складніше. Та все ж, маємо те, що маємо. Після того, як він захистить свої пояси, то, очевидно, захоче піти за статусом абсолюта.

І ти напевно не можеш знати буде це Тайсон Ф’юрі чи, може, він дійсно прийме остаточне рішення піти з боксу. Тоді пояс стане вакантним і хтось інший стане чемпіоном. Це невідомо.

Однак наразі ми сфокусовані на Ентоні Джошуа».