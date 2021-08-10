Красюк: «Предложу Хижняку условия, как чемпиону Олимпиады, и сделаю за 3 года минимум претендентом»
Красюк не заинтересован в поединке Беринчика и Редкача
Промоутер уверен, что такой бой ничего не даст карьере Дениса
18:50
Александр Красюк / Фото: K2 Promotions
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк
в Instagram поделился своим мнением о потенциальном поединке между украинцами Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) и Иваном Редкачем (23-6-1, 18 KO).
«Редкач? Во-первых, какой смысл в этом поединке, если он не имеет потенциала прибыли. Во-вторых, для карьеры Беринчика этот бой ровным счетом ничего не поменяет. Беринчик уже на вершине рейтинга. Его позиция обязательного претендента – это вопрос времени!!!».
Напомним, ранее Редкач вызвал Беринчика на бой и визуально оторвал ему голову.