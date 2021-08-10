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Красюк не заинтересован в поединке Беринчика и Редкача

Промоутер уверен, что такой бой ничего не даст карьере Дениса

Бокс Профессиональный бокс
18:50
Красюк не заинтересован в поединке Беринчика и Редкача
Александр Красюк / Фото: K2 Promotions

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в Instagram поделился своим мнением о потенциальном поединке между украинцами Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) и Иваном Редкачем (23-6-1, 18 KO).

«Редкач? Во-первых, какой смысл в этом поединке, если он не имеет потенциала прибыли. Во-вторых, для карьеры Беринчика этот бой ровным счетом ничего не поменяет. Беринчик уже на вершине рейтинга. Его позиция обязательного претендента – это вопрос времени!!!».

Напомним, ранее Редкач вызвал Беринчика на бой и визуально оторвал ему голову.

Карен Агабекян
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Теги

Иван Редкач Денис Беринчик Александр Красюк

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