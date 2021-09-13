Красюк – о бое Уайлдер – Фьюри: «Исход поединка зависит от Тайсона»

Промоутер не уверен, что он будет положительным для «Цыганского короля»

Фото: boxingscene.com

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк спрогнозировал результат третьего поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Промоутер назвал преимущества и недостатки как «Цыганского Короля», так и «Бронзового Бомбардировщика».

«Этот бой не может не состояться. Фьюри не может продолжить свою карьеру, не выполнив свои обязательства, есть решение американского арбитража. Он обязан выполнить свои обязательства перед Уайлдером. Поэтому у него нет выхода, кроме как провести с ним поединок. А вот исход поединка зависит уже от Фьюри. Я не очень уверен в положительном для Фьюри результате. По законам драматургии… Могут быть вопросы. Как минимум, Уайлдер уже не выйдет в ринг в 30-килограммовом костюме. Костюм не появляется за 2 месяца, его готовят, боксер представляет, как он удивит публику. А когда ты стоишь перед фактом, ну тяжелый и что, красота требует жертв. Я считаю, что это сыграло свою роль. Сейчас работа над ошибками точно будет сделана. Для Уайлдера это бой жизни, он поменял тренера, ментальность свою изменил. Фьюри – человек неуязвимый в плане психики, таковым он может быть только в плане бокса. Первый бой показал, что Уайлдер может ударить и потушить свет. Поэтому я считаю, что здесь все неоднозначно. Боб Арум в интервью сказал: «У меня есть мечта, Усик побеждает Джошуа, Фьюри побеждает Уайлдера, и мы едем в Украину, делаем бой Усик – Фьюри». Это прямая речь Боба Арума».

Тайсон Фьюри считает, что Деонтей Уайлдер должен получить 20% от гарантированного гонорара за их предстоящий поединок.