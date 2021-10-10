Красюк – о бое Уайлдер – Фьюри: «Начинающие боксеры, как будто вообще не боксеры»
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк в эфире MEGOGO поделился мнением об уровне боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО):
«Так не может выглядеть такой элитный поединок в супертяжелом весе. Будто начинающие боксеры, как будто вообще не боксеры. Уайлдер не был похож на боксера в принципе, потому что от бокса у него не было ничего. Затянутый пояс, затянутая спина, левым разгоняется, чтобы правым дотянуть, и не важно, куда попадает.
Уайлдер ни разу не сделал боксерское движение защитного характера. Ни уклон, ни нырок.
Теперь он накачал красивые мышцы. Можно ехать в Майами или Мексику отдыхать. Ходить по пляжу. Как боксеру – надо заканчивать с боксом. У него не будет мотивации. Что ему выходить боксировать с Диллианом Уайтом? Чтобы что? Чтобы и ему проиграть?
Такой Уайлдер проиграл бы первой десятке супертяжей в принципе. Вот даже те, кто в андеркарде у них боксировали, им такой Уайлдер проиграет. Потому что здесь нет боксера – здесь есть масса, которая ходит, не может дышать и не может вообще справляться с боксерской нагрузкой. Человек, который не может двигаться на ногах, не может уклоняться от ударов – это не бокс. Это не пахло боксом».
После боя у боксеров диалога не получилось, однако уже позже Уайлдер признался, что план Фьюри на поединок был лучше.
Напомним, «Цыганский король» нокаутировал «Бронзового бомбардировщика» в 11-м раунде. На момент остановки боя Фьюри вел на судейских записках, а также перебивал оппонента.
Находясь еще в ринге Тайсон заявил, что является лучшим супертяжеловесом эпохи.