Красюк – о бое Уайлдер – Фьюри: «Начинающие боксеры, как будто вообще не боксеры»

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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк в эфире MEGOGO поделился мнением об уровне боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО):

Уайлдер ни разу не сделал боксерское движение защитного характера. Ни уклон, ни нырок.

Теперь он накачал красивые мышцы. Можно ехать в Майами или Мексику отдыхать. Ходить по пляжу. Как боксеру – надо заканчивать с боксом. У него не будет мотивации. Что ему выходить боксировать с Диллианом Уайтом? Чтобы что? Чтобы и ему проиграть?

Такой Уайлдер проиграл бы первой десятке супертяжей в принципе. Вот даже те, кто в андеркарде у них боксировали, им такой Уайлдер проиграет. Потому что здесь нет боксера – здесь есть масса, которая ходит, не может дышать и не может вообще справляться с боксерской нагрузкой. Человек, который не может двигаться на ногах, не может уклоняться от ударов – это не бокс. Это не пахло боксом».