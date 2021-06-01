Красюк о гонораре Усика за бой с Джошуа: «Он лишь половину положит себе в карман»
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал YouTube-каналу Andrey Burenok о том, как проходят переговоры о бое с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Дальше мы включились и начали раскидывать пасьянс, – какие будут доходы, сколько мы соберем с PPV, сколько мы соберем с американского телевидения, сколько мы соберем с продажи билетов, если это будет Wambley, то сколько будет зрителей, будет ли это 40 тысяч человек в связи с регламентом, будет ли это 60 тысяч. Мы не знаем, как правительство Великобритании отреагирует. Должны 16 июня разрешить 100% посещение открытых стадионов, но мы не знаем будет ли так. Поэтому мы просчитываем какие вероятности, сколько билетов будет продано и какой доход, затем спонсорские проявления, радиоправа, мерчендайз. Все сбивается в кучу. Затем считаем расходы. Андеркарт нужен? – Нужен. Мы будет делать PPV и чтобы люди покупали нужно сделать хорошие разогревочные поединки, затем арена, которую нужно арендовать, продакшен – нужно все красиво снять. Потом перелеты, проживание, питание и т.д. И вот мы считаем пессимистический сценарий, где если все будет плохо, то какой будет профит. И этот профит нужно распределить. Это самый простой и партнерский вариант.
Второй вариант. Это: «3 млн хочешь?» А ты: «Еще хочу, мало». Из них нужно оплатить налоги – 21% подоходного налога. Затем оплати санкцию за пояс. Бой будет за три пояса, то по 3% от гонорара каждой организации вынь да положи. Это чтобы ты имел официальное право на пояс. Затем ты к этому бою должен подготовиться. Нужны спарринг-партнеры со всего мира, тренер, катмэн, вся команда – это расходы. Адвокат – это десятки тысяч долларов. Получается цифра, которая распределяется между боксером и промоутером. Я рассказываю схему по которой мы работаем, поскольку весь мир работает по другому. Там промоутера не волнуют доходы боксера. Он из цифры свои проценты забрал, а дальше кто как хочет так и танцует. В нашем случае мы в близких отношениях с боксером и все доходы складываем в одну кучу и чистую цифру распределяем. Затем боксер со своей части рассчитается с тренером, командой, менеджером и половину положит себе в карман».
Напомним, ранее Красюк рассказал, что еще в январе почувствовал, что боя Джошуа и Тайсона Фьюри летом не будет.
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