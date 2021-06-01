Красюк о гонораре Усика за бой с Джошуа: «Он лишь половину положит себе в карман»

Александр Красюк, Александр Усик / Фото: К2

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал YouTube-каналу Andrey Burenok о том, как проходят переговоры о бое с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Второй вариант. Это: «3 млн хочешь?» А ты: «Еще хочу, мало». Из них нужно оплатить налоги – 21% подоходного налога. Затем оплати санкцию за пояс. Бой будет за три пояса, то по 3% от гонорара каждой организации вынь да положи. Это чтобы ты имел официальное право на пояс. Затем ты к этому бою должен подготовиться. Нужны спарринг-партнеры со всего мира, тренер, катмэн, вся команда – это расходы. Адвокат – это десятки тысяч долларов. Получается цифра, которая распределяется между боксером и промоутером. Я рассказываю схему по которой мы работаем, поскольку весь мир работает по другому. Там промоутера не волнуют доходы боксера. Он из цифры свои проценты забрал, а дальше кто как хочет так и танцует. В нашем случае мы в близких отношениях с боксером и все доходы складываем в одну кучу и чистую цифру распределяем. Затем боксер со своей части рассчитается с тренером, командой, менеджером и половину положит себе в карман».