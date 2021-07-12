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Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»

Промоутер Усика признался, что не мог уследить за ударами Василия
Бокс Профессиональный бокс
22:02
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Накатани и Ломаченко / Фото: ESPN

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире Instagram luckypunchnet рассказал о своих впечатлениях от боя Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) против Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):

«Матрица». «Матрица» вернулась. Будто боксировали люди из двух разных измерений. Кажется, что Накатани будто бы сходил в кинотеатр, увидел кино, после которого еще и голова болела. Он ничего не смог сделать. Он даже не мог замечать и прогнозировать что с ним происходит. Он выбрасывал удар по Ломаченко, а в это время получал два удара со стороны, с которой по законам физики не мог находиться.

Когда я наблюдал около ринга, и потом смотрел в записи, я смог заметить лишь десятую часть ударов, которые нанес Лома. Лишь на повторах я увидел, что их намного больше.

Стали известны гонорары Ломы и Накатани за их поединок.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Масайоши Накатани Александр Красюк

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