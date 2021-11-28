Кроуфорд: «Камбосос победил в бою с Лопесом»
Красюк – о поражении Лопеса от Камбососа: «Резкие удары причиняют больше урона, чем резкие слова»
Промоутер похвалил австралийского боксера
13:30
Фото: badlefthook.com
Известный украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал в Instagram сенсационное поражение Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в поединке против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Какое сердце! Просто потрясающее выступление. Поздравления Джорджу Камбососу.
Теофимо Лопесу необходимо принять это. Резкие удары причиняют больше урона, чем резкие слова».
Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.