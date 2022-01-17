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Красюк – о реванше Усика с Джошуа: «Скоро мы все раскроем»
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12:56
Александр Красюк / Фото - FacebookПромоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк, в интервью порталу Sky Sports сообщил, что его клиент все еще не договорился о реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
По словам Красюка, в ближайшее время появится информация относительно следующего поединка Усика.
«В данный момент происходит много событий. Скоро мы все раскроем. Бой с Джошуа – основной вариант для нас».
Напомним, реванш Джошуа с Усиком планируется на апрель 2022 года. Место проведения поединка пока неизвестно, однако промоутер британца заявил, что это точно не будет Киев.