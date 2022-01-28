Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»

Впервые в истории супертяжелого веса на кону поединка будут стоять четыре основных титула

Фото: Sportsmanor

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк поделился мнением об эпохальности возможного боя украинца против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Если такой поединок состоится, то впервые в истории супертяжелого веса на кону поединка будут стоять все четыре титула чемпионов мира. Ранее уже были бои за звание абсолютного чемпиона мира, но тогда основными считались только три версии, однако с 2006 года к WBC, WBA и IBF прибавилась WBO.

Собственно, на этом и акцентирует внимание Красюк:

«Впервые в истории бокса, впервые в истории супертяжелого веса есть возможность получить поединок за абсолютного чемпиона мира, на кону которого будут стоять четыре пояса: WBC, WBO, WBA, IBF. Победитель этого поединка если не затмит, то станет в один ряд с человеком, который изображен у меня на майке (Мухаммед Али)».

Напомним, бой Усик – Фьюри не состоится ранее второй половины 2022 года, ведь для начала украинцу необходимо в реванше победить Энтони Джошуа, а британцу – защитить пояс WBC от Диллиана Уайта.