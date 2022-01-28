Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник 82:96 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Тернополь - Киев-Баскет -:- Запланирован

Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»

Впервые в истории супертяжелого веса на кону поединка будут стоять четыре основных титула
Бокс Профессиональный бокс
01:32
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Фото: Sportsmanor

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк поделился мнением об эпохальности возможного боя украинца против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Если такой поединок состоится, то впервые в истории супертяжелого веса на кону поединка будут стоять все четыре титула чемпионов мира. Ранее уже были бои за звание абсолютного чемпиона мира, но тогда основными считались только три версии, однако с 2006 года к WBC, WBA и IBF прибавилась WBO.

Собственно, на этом и акцентирует внимание Красюк:

«Впервые в истории бокса, впервые в истории супертяжелого веса есть возможность получить поединок за абсолютного чемпиона мира, на кону которого будут стоять четыре пояса: WBC, WBO, WBA, IBF. Победитель этого поединка если не затмит, то станет в один ряд с человеком, который изображен у меня на майке (Мухаммед Али)».

Напомним, бой Усик – Фьюри не состоится ранее второй половины 2022 года, ведь для начала украинцу необходимо в реванше победить Энтони Джошуа, а британцу – защитить пояс WBC от Диллиана Уайта.

Источник: BoxOffice Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
01:15
Официально: Фьюри и Уайт договорились о поединке
Официально: Фьюри и Уайт договорились о поединке
Бокс Профессиональный бокс
28 января 20:45
Миколенко поделился совместной фотографией с Усиком
Миколенко поделился совместной фотографией с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 января 16:59
Промоутер Усика заявил, что Фьюри – супертяжеловес номер один
Промоутер Усика заявил, что Фьюри – супертяжеловес номер один
Бокс Профессиональный бокс
28 января 15:56
Усик сделал выбор между братьями Кличко, а также Мухаммедом Али и Майком Тайсоном
Усик сделал выбор между братьями Кличко, а также Мухаммедом Али и Майком Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
28 января 14:13
Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Бокс Аматорский бокс
28 января 13:00

Новости: Бокс

Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Профессиональный бокс
01:32
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Профессиональный бокс
01:15
Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну
Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну
Профессиональный бокс
28 января 22:50
Официально: Фьюри и Уайт договорились о поединке
Официально: Фьюри и Уайт договорились о поединке
Профессиональный бокс
28 января 20:45
Сумасшедший нокаут. Видео одного из лучших ударов в карьере Вирчиса
Сумасшедший нокаут. Видео одного из лучших ударов в карьере Вирчиса
Профессиональный бокс
28 января 20:36
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
28 января 20:29
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
28 января 20:22
Промоутер нашел для Джошуа соперника, если тот откажется от реванша с Усиком
Промоутер нашел для Джошуа соперника, если тот откажется от реванша с Усиком
Профессиональный бокс
28 января 19:45
Постол 29 января вылетит в США для подготовки к следующему бою
Постол 29 января вылетит в США для подготовки к следующему бою
Профессиональный бокс
28 января 17:23
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
9
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости