«Во всем виноват Камбосос». Промоутер Беринчика рассказал о причине, по которой Денис все еще не дрался за титул
Красюк пообещал, что в 2022 году Беринчик проведет бой за звание чемпиона мира
Сейчас всеми титулами в легком весе владеет Джордж Камбосос
17:43
Фото: K2 Promotions
Александр Красюк, промоутер легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), заявил, что в 2022 году его клиент получит бой за звание чемпиона мира.
Что зрителям и болельщикам ждать для Беринчика в 2022 году?
Бой за титул чемпиона мира.
Ты в это веришь?
Я обязан в это верить. Мои прогнозы сбываются?
Да.
Будет у Дениса Беринчика бой за звание чемпиона мира. При чем, не благодаря, а вопреки.
Всеми титулами чемпиона мира в легком весе владеет австралиец Джордж Камбосос, который, возможно, даже не знает о существовании Беринчика.
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