Красюк пообещал, что в 2022 году Беринчик проведет бой за звание чемпиона мира

Сейчас всеми титулами в легком весе владеет Джордж Камбосос

Фото: K2 Promotions

Александр Красюк, промоутер легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), заявил, что в 2022 году его клиент получит бой за звание чемпиона мира.

Что зрителям и болельщикам ждать для Беринчика в 2022 году?

Бой за титул чемпиона мира.

Ты в это веришь?



Я обязан в это верить. Мои прогнозы сбываются?

Да.

Будет у Дениса Беринчика бой за звание чемпиона мира. При чем, не благодаря, а вопреки.

Всеми титулами чемпиона мира в легком весе владеет австралиец Джордж Камбосос, который, возможно, даже не знает о существовании Беринчика.