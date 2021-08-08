Красюк: «Предложу Хижняку условия, как чемпиону Олимпиады, и сделаю за 3 года минимум претендентом»
Промоутер Александр Красюк заявил в эфире «UA:Перший», что за небольшой срок способен привести серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка с званию претендента на чемпионский пояс в профессиональном боксе:
Думаю, что мнение по поводу желания драться на Олимпиаде в Париже, которое озвучил Александр, немного эмоциональное. Оно было сформировано быстро после негативного результата. Я думаю, Александру нужно делать выводы по поводу своей тактики и переходить в профи. Если он останется в любителях, не факт, что не появятся новые перспективные звезды в его весе.
Еще 2 или 3 года назад мы общались с ним по поводу перехода в профи с возможностью по-прежнему боксировать в любителях. Еще тогда я предлагал ему условия, как чемпиону Олимпиады, вне зависимости от того, станет он им или нет. Сейчас мое предложение не меняется.
Я ему предложу те же условия, как чемпиону Олимпиады. У меня есть понимание, как его вести и привести к титулу чемпиона мира за достаточно короткий срок.
Александр сказал, что хочет взять реванш, но, думаю, к тому времени уже будет в профи. За 3 года он, если не будет чемпионом мира, то претендентом точно.
Также Красюк высказался о финальном поединке средневеса, вокруг которого уже который день не утихают споры.