Красюк: «Предложу Хижняку условия, как чемпиону Олимпиады, и сделаю за 3 года минимум претендентом»

Александр Красюк / Фото: K2 Promotions

Промоутер Александр Красюк заявил в эфире «UA:Перший», что за небольшой срок способен привести серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка с званию претендента на чемпионский пояс в профессиональном боксе:



Еще 2 или 3 года назад мы общались с ним по поводу перехода в профи с возможностью по-прежнему боксировать в любителях. Еще тогда я предлагал ему условия, как чемпиону Олимпиады, вне зависимости от того, станет он им или нет. Сейчас мое предложение не меняется.

Я ему предложу те же условия, как чемпиону Олимпиады. У меня есть понимание, как его вести и привести к титулу чемпиона мира за достаточно короткий срок.

Александр сказал, что хочет взять реванш, но, думаю, к тому времени уже будет в профи. За 3 года он, если не будет чемпионом мира, то претендентом точно.