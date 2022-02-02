Красюк прокомментировал решение Усика сыграть за «Полесье»

Украинский супертяж выступит на товарищеском турнире Winter Cup 2022

Александр Красюк / фото - К2

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Тайк Майсон прокомментировал решение своего подопечного сыграть за футбольный клуб «Полесье» на товарищеском турнире Winter Cup 2022, который пройдет в Турции.

«Усик очень сознательный человек, и он очень скрупулезно относится к своей боксерской карьере. Здоровье – это именно то, на чем базируется его боксерская карьера. Поэтому я уверен, что никаких рисков это событие для него нести не будет. Участие Усика в этом чемпионате носит маркетинговую цель: привлечь как можно больше внимания к такому событию. Я думаю, что его личность хорошо справится с этой целью. Говорить, что он будет играть принципиальную роль для футбола, – это неправильно со многих точек зрения. Он не является профессиональным футболистом, он профессиональный боксер. Мы можем пригласить профессионального футболиста на боксерский ринг и не будем ждать от него каких-то чрезвычайных действий».

Напомним, Красюк впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри.