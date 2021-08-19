Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 5
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 0:0 1-й сет
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 37) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
20:00 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис -:- Запланирован
21:15 Гида Пелла - Александер Зверев -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 0:0 1-й сет
20:00 Эшлей Барти - Виктория Азаренко -:- Запланирован
22:00 Каролина Плишкова - Джессика Пегула -:- Запланирован
22:30 Петра Квитова - Онс Ябеур -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (3 события из 5) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака -:- Запланирован
03:30 Каролина Мухова - Белинда Бенчич -:- Запланирован

Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач

Только лишь для покрытия гонораров нужно продать свыше 100 тысяч PPV
Бокс Профессиональный бокс
17:39
Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice рассказал, в какую сумму обойдется организация возможного поединка Ивана Редкача (23-6-1, 18 KO) и Дениса Беринчика (15-0, 9 KO), а также подсчитал, сколько нужно продать платных трансляций, чтобы окупить событие:

На гонорары Беринчика и Редкача пойдет порядка 200 тысяч долларов. Половина суммы от продаж PPV идет провайдеру, так что чтобы только окупить зарплату боксеров нужно 108 тысяч проданных платных трансляций по 100 гривен. Все понимают, что это нереально. Бой Усика против Чисоры собрал 100000 PPV со стоимостью от 25 до 50 гривен.

В этом и причина моего предложения Ване – что заработали с рынка, то и разделили между собой по-честному. Всем понятно, кто сколько стоит, какие средства генерирует.

Красюк считает, Беринчику этот бой невыгоден что со спортивной точки зрения.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Красюк Иван Редкач Денис Беринчик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Бокс Профессиональный бокс
18:14
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Бокс Профессиональный бокс
17:05
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Бокс Профессиональный бокс
16:40
Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Бокс Профессиональный бокс
16:21
Редкач попросил Кличко усмирить Бурсака: «Скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться»
Редкач попросил Кличко усмирить Бурсака: «Скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться»
Бокс Профессиональный бокс
11:40
2
Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF
Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF
Бокс Профессиональный бокс
18 августа 16:13

Новости: Бокс

Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти
Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти
Профессиональный бокс
18:49
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Профессиональный бокс
18:14
Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач
Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач
Профессиональный бокс
17:39
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Профессиональный бокс
17:05
Мунгия и Росадо почти договорились о поединке
Мунгия и Росадо почти договорились о поединке
Профессиональный бокс
16:50
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Профессиональный бокс
16:40
Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Профессиональный бокс
16:21
«Зарабатывали нормальные деньги». Экс-тренер Кличко рассказал о заработках спарринг-партнеров Владимира
«Зарабатывали нормальные деньги». Экс-тренер Кличко рассказал о заработках спарринг-партнеров Владимира
Профессиональный бокс
16:05
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Профессиональный бокс
15:51
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
2
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости