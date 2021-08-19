Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач

Только лишь для покрытия гонораров нужно продать свыше 100 тысяч PPV

Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice рассказал, в какую сумму обойдется организация возможного поединка Ивана Редкача (23-6-1, 18 KO) и Дениса Беринчика (15-0, 9 KO), а также подсчитал, сколько нужно продать платных трансляций, чтобы окупить событие:

На гонорары Беринчика и Редкача пойдет порядка 200 тысяч долларов. Половина суммы от продаж PPV идет провайдеру, так что чтобы только окупить зарплату боксеров нужно 108 тысяч проданных платных трансляций по 100 гривен. Все понимают, что это нереально. Бой Усика против Чисоры собрал 100000 PPV со стоимостью от 25 до 50 гривен. В этом и причина моего предложения Ване – что заработали с рынка, то и разделили между собой по-честному. Всем понятно, кто сколько стоит, какие средства генерирует.

Красюк считает, Беринчику этот бой невыгоден что со спортивной точки зрения.