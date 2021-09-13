Красюк рассказал, с какими проблемами могут столкнуться украинцы, которые захотят посетить бой Усик – Джошуа

Впрочем, в городах-миллионниках бои будут транслироваться в кинотеатрах

Александр Красюк / Фото: Владимир Дубик

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show рассказал о том, как и где украинцы могут посмотреть предстоящий мегафайт «королевского дивизиона» Александра Усика (18-0, 13 KO) и чемпиона мира по версиям WBP/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Так как Украина находится в оранжевой зоне регуляции правительства Великобритании, украинцы по прилету в Великобританию должны отбыть карантин 10 дней, или отбыть 5 дней карантина и снять себя с карантина с помощью ПЦР-теста. Великобритания не признает украинский сертификат о вакцинации. Поэтому, даже если человек вакцинирован, он подлежит 5-дневному карантину. Болельщики должны заранее попасть в Великобританию, отбыть карантин и уже тогда идти на мероприятие. Поединок будет транслироваться в системе PPV. Есть очень масштабные перспективы по поводу объема продаж. Этот поединок будет транслироваться в нескольких десятках кинотеатров в городах-миллионниках. Будут фан-зоны в разных городах. Это все же необыденное событие. Большое внимание и СМИ, и любителей бокса, ожидание в мире бокса просто колоссальное.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.