Красюк рассказал, будет ли стиль Хижняка меняться под профи-бокс

Хижняк с отцом / Фото: facebook.com-UkrainianBoxingFederation

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал, как планируется улучшить боксерский стиль вице-чемпиона Олимпиады-2020 Александра Хижняка для успешного перехода в профессионалы:



А выбор такого стиля был продиктован прежними успехами Александра. На всех тренировочных сборах методика подготовки боксера идентична. И Хижняк всеми методиками владеет. Но использовать их или нет – это уже выбор самого Александра и его угла, секундантов. Они перед боем ему ставят задачу: «Саша, ты работаешь вот так».

Один классный пример – это два поединка Усика с разницей в полгода. Один – с Бриедисом в январе 2018-го, а второй – с Гассиевым в июле. И в одном, и во втором поединке Усик слушал наставления своего угла. В поединке с Бриедисом Усик получил задание донести максимальное количество ударов. А в бою с Гассиевым стояла абсолютно другая задача. И один и тот же спортсмен с одним и тем же опытом и навыками предложил нам два разных зрелища. Как компьютер и программист, который использует какие-то программы или функции своей техники. Вот так и тренер ставит задачи боксеру.

Поэтому компетенция тренерского угла тоже имеет значение. Я сейчас не говорю о некомпетентности. Я говорю, что всем нужно совершенствоваться, включая тренеров.