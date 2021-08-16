Красюк рассказал, будет ли стиль Хижняка меняться под профи-бокс
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
рассказал, как планируется улучшить боксерский стиль вице-чемпиона Олимпиады-2020 Александра Хижняка
для успешного перехода в профессионалы:
Переделывать – это не совсем корректное слово. Важно человеку предоставить максимум информации о том, что будет происходить и дать ему самому сделать выводы. Это самые эффективные метаморфозы, которые могут произойти. Он же не глупый парень. Более того – я убежден, что он обладает гораздо более широким техническим арсеналом, чем продемонстрировал на Олимпиаде.
А выбор такого стиля был продиктован прежними успехами Александра. На всех тренировочных сборах методика подготовки боксера идентична. И Хижняк всеми методиками владеет. Но использовать их или нет – это уже выбор самого Александра и его угла, секундантов. Они перед боем ему ставят задачу: «Саша, ты работаешь вот так».
Один классный пример – это два поединка Усика с разницей в полгода. Один – с Бриедисом в январе 2018-го, а второй – с Гассиевым в июле. И в одном, и во втором поединке Усик слушал наставления своего угла. В поединке с Бриедисом Усик получил задание донести максимальное количество ударов. А в бою с Гассиевым стояла абсолютно другая задача. И один и тот же спортсмен с одним и тем же опытом и навыками предложил нам два разных зрелища. Как компьютер и программист, который использует какие-то программы или функции своей техники. Вот так и тренер ставит задачи боксеру.
Поэтому компетенция тренерского угла тоже имеет значение. Я сейчас не говорю о некомпетентности. Я говорю, что всем нужно совершенствоваться, включая тренеров.
Александра тренирует отец. Вы готовы к тому, что автоматически берете Хижняка со своим тренером. Или на этот счет были другие мысли?
Мы пока никого не берем, но готовы взять. А Александр и отец – не разлей вода. Они вместе пришли к серебру Олимпиады. Это дорогого стоит. Зачем менять то, что работает. Я бы просто привнес в этот тандем немножко информации из вне. Привлек бы других специалистов из профибокса, которые бы поделились своим опытом и умением и усовершенствовали работу этого тандема. Обогатили. А их тандем – он пожизненный.
Напомним, что по заявлениям Красюка, Хижняк еще три года назад хотел стать чемпионом мира.