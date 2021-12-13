Красюк рассказал о главной ошибке Беринчика, из-за которой он все еще не стал чемпионом мира

Промоутер украинца считает, что боксер слишком поздно перешел в профессионалы

фОТО: k2 Александр Красюк, промоутер легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО), считает, что украинский боксер все еще не подрался за титул чемпиона мира из-за того, что слишком поздно принял решение перейти в профессионалы. После серебра Олимпийских игр-2012 Беринчик рассчитывал поехать за золотом в Рио-2016, но не прошел национальный отбор и потерял несколько лет потенциальной карьеры в профессионалах: «100% он потерял. Мы с ним подписали контракт в 2016 году, а с Усиком – в 2013. За три года Усик стал чемпионом мира, в то время как Беринчик через эти же три года с той же самой Олимпиадой стал только начинающим профессионалом». Напомним, 18 декабря Беринчик проведет бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира. Читайте также: Лопес потерял все пояса. Но на месте Камбососа мог оказаться Беринчик.