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Красюк рассказал о «жирном» контракте, который он предложил Хижняку

Генеральный директор K2 Promotions хочет видеть средневеса в профессионалах
Бокс Профессиональный бокс
20:15
Красюк рассказал о «жирном» контракте, который он предложил Хижняку
Александр Красюк / Фото: K2 Promotions

Украинский промоутер Александр Красюк поделился информацией о контракте, который он хотел подписать с Александром Хижняком еще до завоевания средневесом серебряной медали Токио-2020:

Вы рассказывали, что до Игр в Токио-2020 предлагали Хижняку шикарные условия, как олимпийскому чемпиону...

Два года назад, когда Александр готовился к Олимпиаде, я ему предложил: «Слушай, давай, чтобы ты ни о чем не думал, мы подпишем предварительный контракт о том, что по истечении своей любительской карьеры ты перейдешь в профессионалы». Он ответил, что если станет олимпийским чемпионом, то это же будут разные условия. Тогда я ему сказал, что сразу предложу ему условия, как победителю Олимпиады. Может на нее вообще не ехать. И мое предложение по-прежнему в силе, хоть он не стал олимпийским чемпионом.

А в чем основные преимущества этого контракта?

Деньги. Чем отличаются условия для олимпийского чемпиона от начинающего спортсмена? Суммами. И я думаю, что мог бы предложить Хижняку такие же условия, как предлагал изначально Усику.

Цифр нет?

Ну, мы же с вами профессионалы (смеется).

Большое интервью Хижняка. О судьях, переходе в профи и тактике на финал Олимпиады в Токио.

Источник: news.obozrevatel.com Олег Шумейко-младший
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Александр Хижняк Александр Красюк

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