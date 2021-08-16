Красюк считает, что Хижняк может добиться высот, которые покорились легендарному Пакьяо

Промоутер считает, что боксеры схожи по темпераменту и боксерским навыкам

Александр Хижняк / Фото: Getty Images

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк считает, что серебряный призер Токио-2020 Александр Хижняк может повторить карьеру чемпиона мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO):



Насколько легко будет раскрутить Хижняка, исходя из его спокойного темперамента и небольшого желания мелькать в СМИ? Все-таки и Усик, и Беринчик – сами себе шоумены, которые сделали много для собственной раскрутки.

Если его раскручивать в формате Украины, то он здесь достаточно известный. Нам нужно просто придать ему определенной маркетинговой формы. Обрамить его правильными партнерами, и он уже медийная личность. О нем уже знают. Что касается мирового бокса, то своей работой в ринге он завоюет армию поклонников. Такой стиль, как у Александра очень нравится зрителям. И если этот стиль нанести на основу защиты, это будет боксер-звезда. Мэнни Пакьяо ведь же не очень харизматичный – стеснительный, скромный, сдержанный. И английский у него достаточно слабенький. Но стал звездой благодаря своему стилю и тому, что показывал в ринге.

Напомним, что Пакьяо 21 августа разделит ринг с Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).