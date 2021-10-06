Красюк: «Я увидел в глазах Джошуа беспокойство из-за Усика еще прошлой зимой»
Красюк сделал прогноз на поединок Фьюри – Уайлдер
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13:44
Александр Красюк / Фото - FacebookПромоутер чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу «BoxOffice» спрогнозировал результат поединка между обладателем титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«Мне кажется, это бой не станет рекордным мероприятием для США. Если бы этот поединок проходил в Великобритании, наверное, мы бы могли рассчитывать на какие-то солидные цифры. Америка – сегментированный рынок. Фьюри – британец, цыган. Он фрик в своем персонаже, он эпатирует этим. Но достаточно ли этого эпатажа для того, чтобы потратить свои деньги? Уайлдер не был звездой PPV и вряд ли ей станет. Зачастую он произносит глупые, детские вещи, которые не цепляют потребителя. На него смотрят так, как на машину, у которой очень сильный удар. Фьюри не очень сильно бьет, но очень непонятно как боксирует. Хочется посмотреть, что он вычудит в следующий раз, в каком костюме придет и какой смешной бред выдаст на конференции».
«Мы не знаем, достаточно ли этого для PPV. Не стоит забывать, что этот поединок притянут за уши. Это не взаимосогласованный бой – одного заставляют драться со вторым. Кстати говоря, у меня есть не очень хорошие ощущения относительно этого поединка для Тайсона Фьюри. Проанализировав весь состав обстоятельств, я отдам предпочтение Деонтею Уайлдеру. Не секрет, что у Фьюри есть очень сильная психологическая нагрузка. У него проблемы в семье с новорожденным ребенком. Он две недели пробыл в госпитале, затем отец забрал его в тренировочный лагерь. Очень сложно представить, чтобы такой семьянин и отец, как Фьюри, не думал о происходящем и это не сидело у него в голове. Мы знаем, что он уже проявил себя недостаточно психически сбалансированным человеком. Я думаю, что в тренировочном лагере, когда нужно эмоционально и морально выдерживать пиковые нагрузки, может дать сбой его софт».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября.
Накануне Атлетическая комиссия штата Невада внесла изменения в судейский состав, который будет обслуживать поединок супертяжеловесов.