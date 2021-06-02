Красюк: «Скоро узнаем, достаточно ли Джошуа храбрый, чтобы выйти на бой с Усиком»

Промоутер поделился информацией о переговорах

Красюк и Усик / фото - DAZN

Промоутер Александр Красюк поделился текущем состоянием дел вокруг боя украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В интервью Sky Sports Красюк заявил, что они ждут решения британца.

«Мы ждем ответ Джошуа. Скоро узнаем, достаточно ли он храбрый, чтобы выйти на бой с Усиком и потерять свои титулы. Не знаю, что он думает по этому поводу и что будет делать. Ждем его решение».

Ранее промоутер рассказал о гонораре украинца в бою с чемпионом мира.