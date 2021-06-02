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Красюк: «Скоро узнаем, достаточно ли Джошуа храбрый, чтобы выйти на бой с Усиком»

Промоутер поделился информацией о переговорах
Бокс Профессиональный бокс
22:22
Красюк: «Скоро узнаем, достаточно ли Джошуа храбрый, чтобы выйти на бой с Усиком»
Красюк и Усик / фото - DAZN

Промоутер Александр Красюк поделился текущем состоянием дел вокруг боя украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В интервью Sky Sports Красюк заявил, что они ждут решения британца.

«Мы ждем ответ Джошуа. Скоро узнаем, достаточно ли он храбрый, чтобы выйти на бой с Усиком и потерять свои титулы.

Не знаю, что он думает по этому поводу и что будет делать. Ждем его решение».

Ранее промоутер рассказал о гонораре украинца в бою с чемпионом мира.

Антон Кривенко
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Александр Красюк Александр Усик

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