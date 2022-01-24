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Красюк: «У нас пока нет никаких подписанных контрактов на поединок Усик – Фьюри»

Гендир K2 Promotions – о возможно отмене реванша с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
11:58
Красюк: «У нас пока нет никаких подписанных контрактов на поединок Усик – Фьюри»
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото - XSPORT
Генеральный директор K2 Promotions, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк подтвердил информацию о том, что команда лидера хэвивейта находится в стадии переговоров с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они есть еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов по этому поводу. Поэтому никакой конкретики дать не могу. Но, да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются».


«У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по поводу реванша, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing».


«Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри. Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони».


Ранее стало известно, что Джошуа готов дать добро на проведение поединка Усик – Фьюри.
Источник: ua.tribuna.com Владимир Кириченко
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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк Энтони Джошуа

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