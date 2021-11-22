«Бой Усик – Канело был бы очень интересным». Красюк – о возможном переходе Альвареса в супертяжелый вес
Красюк: «Украина не сможет превзойти Великобританию в доходе от продажи билетов»
Гендир K2 Promotions – о месте проведения реванша Усик – Джошуа
22 ноября 13:24
Александр Красюк и Александр Усик / Фото - sports.ruПромоутер обладателя титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк высказался о месте проведения реванша между его подопечным и бывшим чемпионом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Теперь все ждут реванша. У вас есть какие-то рычаги воздействия на Хирна, чтобы это произошло в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский»? Новый статус Усика позволяет это или нет?
«Организация реванша – это наше совместное событие. Усик, Джошуа, Эдди Хирн, Александр Красюк, К2, Matchroom Boxing. Это партнерская работа на совместных паритетных основаниях. У нас в контракте заложен обязательный принцип максимизации прибыли. То есть, где бы этот бой не происходил, есть такой принцип, поскольку мы работаем на наших клиентов – на Усика и Джошуа соответственно».
«Наша задача – выработать своим клиентам оптимальные условия с коммерческой точки зрения. Наше решение о месте проведения реванша будет основывается прежде всего именно на коммерческой составляющей».
Хотя бы в процентном соотношении, какие шансы у Киева принять бой такого уровня?
«Отвечу вам на этот вопрос в середине декабря. Мы договорились с Хирном на начало декабря встретиться в Европе и разрисовать возможные варианты. По большому счету, единственный параметр, в котором Украина не сможет превзойти Великобританию – это доход от продажи билетов. Несмотря на то, что на НСК «Олимпийском» мы сможем разместить порядка 70 тысяч человек, на «Уэмбли» мы сможем разместить немножко больше зрителей – 90 тысяч».
«Таким образом, удельная средняя цена одного билета будет отличаться примерно на один ноль. И в этой связи доходная часть от билетов в Великобритании будет выглядеть, конечно, более целесообразно. А остальные доходы особо не зависят от места проведения. PPV от Великобритании – да, мировые телевизионные трансляторы – да, рекламодатели – да».
«Есть же еще один момент – VIP-билеты. Они на стадионе «Тоттенхэма» стоили 2 000 фунтов. Если мы говорим о коммерческой составляющей, то VIP-клиенты – ядро доходной части. Или, как минимум, они составляют львиную долю от поступлений по части прибыли от продажи билетов».
«Есть же еще разница в философии, ментальности. Один и тот же человек, допустим, состоятельный украинец, который поехал в Лондон, при этом купив 2 билета по 2 000 фунтов, оплатив авиаперелет, гостиницу и прочие моменты, получает некий пакет-тур стоимостью в 10 тысяч долларов и получает удовольствие в Лондоне. Этот же человек будет иметь совершенно другую поведенческую модель, не выезжая из Киева. Иначе говоря, у него этот бой будет под домом. И за поединок под домом заплатить за билет 2 000 фунтов – это уже совсем другая история. В то же время британские фанаты приедут вообще без вопросов».
Ранее Красюк поделился мнением о возможном поединке Усика с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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