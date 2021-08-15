Красюк: «Усик больше ничего не делает, чтобы увеличить свою мощь»

Промоутер заявил, что украинец больше не работает над развитием своей силы в преддверии боя с AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Александр Красюк, промоутер непобежденного украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO), в прямом эфире YouTube-канала SecondsOut заявил, что его подопечный больше не работает над развитием своей силы в преддверии боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По словам промоутера, сейчас у Усика уже кипит работа в тренировочном лагере, поэтому он больше не уделяет внимания развитию отдельных навыков.

«Усик больше ничего не делает, чтобы увеличить свою мощь. Он уже сделал это за последние три месяца. Сейчас Усик находится посередине тренировочного лагеря и очень усердно работает. Он очень сосредоточен и сфокусирован на своем сопернике. Сейчас он делает необычную работу, очень сложную и тяжелую, ведь его тренер говорит: «Чем тяжелее ты работаешь здесь, тем веселее тебе будет в ринге».

Александр Красюк рассказал о своих впечатлениях от сотрудничества с Александром Усиком.