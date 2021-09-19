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Красюк: «Усик напоминает мне Мохаммеда Али»

Промоутер сравнил украинца с легендарным американцем
Бокс Профессиональный бокс
13:25
Красюк: «Усик напоминает мне Мохаммеда Али»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing сравнил своего подопечного с легендарным Мохаммедом Али.

«Я весьма уверен, что на данном этапе Усик считает бой с Энтони Джошуа поединком своей жизни. Я не знаю, как будет в будущем, но сегодня это поединок его жизни. Многое зависит от результата этого боя. Усик понимает это и усердно работает. Он очень сфокусирован и мотивирован развернуть результат в свою пользу.

Усик не просто боец. Он напоминает мне Мохаммеда Али. Не потому что они родились в один день - 17 января, а из-за того, что Усик не соответствует ожиданиям публики. Он не пытается сделать то, что аудитория от него хочет. Александр не говорит то, что сделает его популярным. Он говорит то, что действительно думает.

Он должен оставить после себя такое же наследие, как и Мохаммед Али. Он может заняться многими вещами, помимо бокса. Если отбросить бизнес, бокс и все остальное, то он является личностью, способной менять поколения».

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Красюк Александр Усик Мохаммед Али

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