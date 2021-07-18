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Красюк: «Усик не собирался драться с Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа»

Промоутер украинца рассказал, как велись переговоры с WBO
Бокс Профессиональный бокс
18:32
Красюк: «Усик не собирался драться с Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа»
Александр Красюк / Фото: К2

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), рассказал о том, велись ли весной переговоры о бое против Джо Джойса (12-0, 11 КО):

«Мы ожидали боя Джошуа – Усик. У нас не было серьезных движений в плане поединка с Джо Джойсом, потому что мы ожидали, что бой с Джошуа произойдет, даже когда появилось решение WBO, что мы должны провести переговоры с Джо Джойсом и назначить дату поединка за пояс временного чемпиона.

Мы направили WBO официальное письмо, в котором говорилось, что не будем этого делать до тех пор, пока не будет должным образом определен титул, потому что как только будет объявлен регулярный титульный бой, мы сможем перейти к промежуточным переговорам, потому что в противном случае это выглядело бы очень глупо».


Напомним, Усик подерется с Энтони Джошуа. Бой состоится 25 сентября в Лондоне. Чем ближе дата поединка, тем менее уважительно Джошуа высказывается об Усике, более того, он даже заглядывает ему за спину и уже готовится к потенциальной встречи с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Тем не менее, ряд экспертов наоборот скептически относятся к шансам Джошуа, отдавая предпочтение Усику. Сам же украинец сохраняет спокойствие и продолжает готовится к своему первому титульнику в хэвивейте.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Теги

Александр Красюк Джо Джойс Александр Усик Энтони Джошуа

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