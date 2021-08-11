Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 1
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Окончен
20:00 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Окончен
20:30 Шахтер - Генк 2:1 Окончен
21:00 Лудогорец - Олимпиакос 2*:2 Окончен
21:00 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Окончен
21:00 Монако - Спарта Прага 3:1 Окончен
21:30 Янг Бойз - Клуж 3:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб 0:1 Окончен
22:00 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0*:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован
Теннис (2 события из 46) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:20 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини -:- Запланирован
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
20:30 Йоханна Конта - Элина Свитолина -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:20 Гаэль Монфис - Джон Мильман -:- Запланирован

Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»

Промоутер - о предстоящем поединке подопечного с AJ
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Александр Красюк, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO), пообщался со своими подписчиками в Instagram, ответив на ряд вопросов о предстоящем поединке подопечного с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

О реванше в случае поражения Усика:

«В контракте не предусмотрен».

Об ажиотаже вокруг боя Усик - Джошуа:

«Билеты «улетели» за день. А их было более 60 тысяч, и самые дорогие - по 2000 фунтов».

О возможном присутствии Анатолия Ломаченко в углу Усика:

«Очень бы хотелось…».

О том, устроит ли Усик апсет в бою с Джошуа:

«Считаю, что Усик победит, и это не будет апсет (разве что для самого Джошуа)».

О предпосылках для срыва боя Усик - Джошуа:

«Все в руках Всевышнего. Предпосылок никаких».

О возможном участии Владимира или Виталия Кличко в подготовке Усика:

«Не словом, а делом».

О риске судейского ограбления в бою Усик - Джошуа:

«Нужно не оставить возможности ограбить».

О том, будут ли украинцы выступать в андеркарде боя Усик - Джошуа:

«Да, двое».

О весе Усика в бою с Джошуа:

«100 +/- 5 кг».

Шейн Макгиган заявил, что габариты Энтони Джошуа должны помочь ему в бою с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Красюк Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач – рассказал о необычных условиях возможного поединка
Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач – рассказал о необычных условиях возможного поединка
Бокс Профессиональный бокс
16:07
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
12:20
Боя с Усиком могло бы и не быть. За год до Олимпиады-2012 Джошуа задержала полиция – его выгнали из сборной
Интервью
Боя с Усиком могло бы и не быть. За год до Олимпиады-2012 Джошуа задержала полиция – его выгнали из сборной
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа
Специалист рассказал, как Усик может легко перебоксировать Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 23:06
Двое украинцев проведут бои в андеркарте поединка Усик – Джошуа
Двое украинцев проведут бои в андеркарте поединка Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
10 августа 21:58

Новости: Бокс

Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач – рассказал о необычных условиях возможного поединка
Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач – рассказал о необычных условиях возможного поединка
Профессиональный бокс
16:07
У Top Rank есть боксер, который дебютные 16 боев выиграл нокаутом в первом раунде – Арум подводит его к Альваресу
У Top Rank есть боксер, который дебютные 16 боев выиграл нокаутом в первом раунде – Арум подводит его к Альваресу
Профессиональный бокс
15:36
Вышла в свет спустя два года! Экс-невеста Кличко Панеттьери удивила внешним видом
Вышла в свет спустя два года! Экс-невеста Кличко Панеттьери удивила внешним видом
Профессиональный бокс
15:01
Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Профессиональный бокс
14:50
Кэмпбелл похвалил Хэйни за желание драться с топами легкого веса
Кэмпбелл похвалил Хэйни за желание драться с топами легкого веса
Профессиональный бокс
14:25
Кроуфорд прокомментировал срыв боя Пакьяо и Спенса
Кроуфорд прокомментировал срыв боя Пакьяо и Спенса
Профессиональный бокс
14:00
Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Кэмпбелл: «Гарсия и Ломаченко - два лучших бойца в легком дивизионе»
Профессиональный бокс
13:30
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Макгиган: «По ходу боя Джошуа - Усик габариты сыграют важную роль»
Профессиональный бокс
13:00
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Беллью: «Джошуа нужно убедиться, что он не будет тратить время на боксерский поединок с Усиком»
Профессиональный бокс
12:20
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости