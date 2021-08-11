Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»

Промоутер - о предстоящем поединке подопечного с AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Александр Красюк, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO), пообщался со своими подписчиками в Instagram, ответив на ряд вопросов о предстоящем поединке подопечного с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

О реванше в случае поражения Усика:

«В контракте не предусмотрен».

Об ажиотаже вокруг боя Усик - Джошуа:

«Билеты «улетели» за день. А их было более 60 тысяч, и самые дорогие - по 2000 фунтов».

О возможном присутствии Анатолия Ломаченко в углу Усика:

«Очень бы хотелось…».

О том, устроит ли Усик апсет в бою с Джошуа:

«Считаю, что Усик победит, и это не будет апсет (разве что для самого Джошуа)».

О предпосылках для срыва боя Усик - Джошуа:

«Все в руках Всевышнего. Предпосылок никаких».

О возможном участии Владимира или Виталия Кличко в подготовке Усика:

«Не словом, а делом».

О риске судейского ограбления в бою Усик - Джошуа:

«Нужно не оставить возможности ограбить».

О том, будут ли украинцы выступать в андеркарде боя Усик - Джошуа:

«Да, двое».

О весе Усика в бою с Джошуа:

«100 +/- 5 кг».

Шейн Макгиган заявил, что габариты Энтони Джошуа должны помочь ему в бою с Александром Усиком.