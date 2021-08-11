Красюк: «Усик победит Джошуа, и это не будет апсет»
Александр Красюк, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO), пообщался со своими подписчиками в Instagram, ответив на ряд вопросов о предстоящем поединке подопечного с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
О реванше в случае поражения Усика:
«В контракте не предусмотрен».
Об ажиотаже вокруг боя Усик - Джошуа:
«Билеты «улетели» за день. А их было более 60 тысяч, и самые дорогие - по 2000 фунтов».
О возможном присутствии Анатолия Ломаченко в углу Усика:
«Очень бы хотелось…».
О том, устроит ли Усик апсет в бою с Джошуа:
«Считаю, что Усик победит, и это не будет апсет (разве что для самого Джошуа)».
О предпосылках для срыва боя Усик - Джошуа:
«Все в руках Всевышнего. Предпосылок никаких».
О возможном участии Владимира или Виталия Кличко в подготовке Усика:
«Не словом, а делом».
О риске судейского ограбления в бою Усик - Джошуа:
«Нужно не оставить возможности ограбить».
О том, будут ли украинцы выступать в андеркарде боя Усик - Джошуа:
«Да, двое».
О весе Усика в бою с Джошуа:
«100 +/- 5 кг».
Шейн Макгиган заявил, что габариты Энтони Джошуа должны помочь ему в бою с Александром Усиком.
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