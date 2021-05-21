Красюк: «Усик – прирожденный супертяжеловес»
Красюк: «Усик побеждает Джошуа, забирает пояс у победителя пары Уайлдер – Фьюри и улетает на Марс»
Генеральный директор K2 Promotions представил наилучшую картину развития событий в хэвивейте
14:37
Усик и Красюк / Фото: NV
Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире Instagram boxingukraineboxing предположил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) при лучшем стечение обстоятельств может к концу года стать абсолютным чемпионом мира супертяжелого веса:
Для нас идеальный сценарий – Александр Усик побеждает Джошуа, дерется против победителя пары Уайлдер – Фьюри, становится абсолютным чемпионом и улетает на Марс.
Напомним, что украинец должен провести поединок с чемпионом мира по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), а Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) попытается вернуть себе пояс WBC в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO)
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