Новый тренер Уайлдера: «Деонтей хочет крови»
Красюк: «Усик сказал мне, что он уже на пути в Лондон»
Украинец готов подраться против Джошуа
19 мая 22:31
Усик и Красюк / фото - NV
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк высказался в интервью для британских СМИ о ситуации вокруг возможного боя подопечного против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Напомним, разговоры вокруг поединка вновь появились в сети после того, как Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) обязал Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) провести с ним еще один поединок.
«Ненормальный день для меня, потому что обычно я встаю утром, иду в ванную чистить зубы и принять душ. Но сегодня я открыл глаза и первую вещь, которую я увидел — была гора текстовых сообщений на моём телефоне. Все с экстренными новостями. Первое сообщение, которое я открыл, было от Эгиса Климаса, который сказал, что я всё проспал. Я позвонил ему, и он объяснил мне, что случилось этой ночью. Судебное дело закончилось тем, что Фьюри должен встретиться с Уайлдером в третий раз, что даёт нам шанс провести обязательную защиту после двух лет ожидания».
О бое Джошуа – Фьюри.
«Я сказал так не потому, что я такой умный или сделал какой-то особенный анализ, или купил стеклянный шар и сделал с помощью него некоторые прогнозы, нет. Это было просто предчувствие. У меня было чувство, что скорее всего этот бой не состоится, пока не пройдёт бой Усика с Джошуа. Вот в чём дело. С января прошло уже довольно много времени. Тогда мы в первый раз услышали о временном титуле. Сейчас уже середина мая, и возможный бой между Джошуа и Усиком может состояться в конце лета, и, вероятно, в июле Фьюри придется встретиться с Уайлдером. Время бежит очень быстро. Предчувствие было такое, таким и остается».
Об Эдди Хирне.
«Да, конечно, я связывался с Эдди Хирном за последнюю неделю почти каждый день. Мы обсуждали разные бизнес-вопросы, но сегодня утром он предложил поговорить через час, потому что у него, вероятно, есть поединок для нас. Мы обсудили возможности, что может быть сделано и насколько быстро это может быть сделано. Он сказал, что он даёт возможность людям Фьюри решить это дело с Уайлдером до конца недели. Если они не решат, тогда Эй-Джей, вероятно, должен иметь дело с обязательной защитой».
Прогноз на ситуацию.
«Очень сложно сказать. Слишком сложно, потому что никто никогда не видел Усика в супертяжах. Только один раз с Чисорой. Я думаю, Усик очень-очень сильно недооценен большинством супертяжей, которые утверждает, что антропометрии его тела недостаточно для супертяжей. Но его вес уже перевалил за 100 кг. Что ставит его в те же рамки, как когда-то был Эвандер Холифилд, Дэвид Хэй, может, Мухаммед Али, более-менее такой же вес. Я считаю, что у него есть все шансы победить в возможном бою против Энтони Джошуа».
О реакции Усика.
«Да, я говорил с ним сегодня утром. Я позвонил ему, но он не поднял трубку. Тогда я отправил ему очень короткое сообщение: «Алекс, ты готов встретиться с Джошуа?» Он мне перезвонил через полчаса и сказал, что он едет через Ла-Манш, он уже на пути в Лондон. Он готов».
Сам Александр ранее записал видеообращение к промоутеру Джошуа Эдди Хирну.
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