Красюк: «Вероятность проведения реванша Усик – Джошуа в Киеве есть»
Красюк: «Усик сказав, що бій Ф’юрі та Уайта – лайно, але нокаут був хорошим»
Гендир K2 Promotions – про титульний поєдинок у хевівейті
11:55
Олександр Красюк / Фото - FacebookПромоутер чемпіона світу за версіями WBO, IBF, IBO, WBA у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО), Олександр Красюк, поділився враженнями від поєдинку між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) та обов’язковим претендентом Ділліаном Уайтом (28-3, 19 КО).
Цитує Красюка The Sun.
«Я питав в Усика про його враження від бою. Він сказав: «Бій – лайно, але нокаут був хорошим». Я дивився бій із рингсайду. Зізнатися чесно, побачене мене теж не вразило. Я не побачив, щоб Ф’юрі вніс якісь зміни та якось покращився в порівнянні з першим боєм проти Деонтея Вайлдера. Це були два незграбних важковаговики, і обидва бійці викликають забагато питань. Ф’юрі не знаходився в гарній формі, а Вайту не було чого запропонувати, тому що він не найтехнічніший боєць у світі».
Нагадаємо, що Ф’юрі нокаутував свого суперника у шостому раунді.
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