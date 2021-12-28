Чеботарь: «Мой Дед Мороз – это Александр Красюк»
Красюк: «Вероятно, что в 2022 году мы увидим поединок за абсолютное чемпионство мира в хэвивейте»
Украинский промоутер – о главной интриге в мире бокса
13:29
Александр Красюк / Фото - FacebookГенеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice поделился ожиданиями от наступающего 2022 года.
«По тому, что было и сейчас есть, нас ожидает очень крупное событие. Вполне возможно, что в 2022 году мы увидим поединок за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе».
«Мир живет не столько персонажами, сколько тем, что происходит вокруг этого события. В супертяжелом весе еще никогда не было абсолютного чемпиона, который бы владел всеми четырьмя поясами – IBF, IBO, WBC, WBO. Его не существовало».
«Всегда хочется посмотреть на нечто такое, чего не было раньше. Это два мощных персонажа. На самом деле, на мировой арене их не два. Просто сейчас они актуальны. Энтони Джошуа никуда не пропал. Диллиан Уайт всплывает так, как может. Очень много интриги».
«Мы стараемся приблизить эту возможность. Бой Джошуа и Фьюри приближали самые мощные люди в этой индустрии, но он не смог стать реальностью. И, может быть, никогда и не сможет. Или сможет. В этих вопросах и состоит интрига следующего года».
Накануне чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) заявил, что не против провести бои против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), однако сейчас сконцентрирован на реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).