Красюк: «Вероятность проведения реванша Усик – Джошуа в Киеве есть»

Но Ближний Восток и Англия более приоритетны

Александр Красюк / Фото: скрин-шот

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу Тайк Майсон о возможных местах проведения реванша чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA и WBO Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).



«Вероятность проведения реванша в Киеве есть, но преимущество получит место проведения, где стороны получат самую большую выгоду. У нас в контракте прописано, что поскольку мы являемся со-организаторами, то должны использовать принцип максимизации прибыли. «Олимпийский» – менее вероятный вариант, если мы сравниваем с «Уэмбли». Но «Уэмбли» тоже не окончательное решение. У нас есть предложения с Ближнего Востока, которые мы также будем рассматривать».

Напомним, Красюк также прокомментировал решение Усика попробовать себя в футболе.



