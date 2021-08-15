Красюк: «Возможно, Усик проведет боксерский поединок с Нганну, когда ему исполнится 50 лет»

Промоутер сомневается, что украинец будет боксировать с кем-то из бойцов UFC в ближайшее время

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Александр Красюк, промоутер непобежденного украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO), в прямом эфире YouTube-канала SecondsOut заявил, что в ближайшее время его подопечный не планирует боксировать с кем-то из бойцов UFC, включая действующего чемпиона промоушена в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3).

По словам Красюка, на данном этапе своей карьеру Усик сосредоточен исключительно на поединках с лучшими боксерами-супертяжеловесами.

«Я не знаю, проведет ли Усик боксерский поединок с Фрэнсисом Нганну. Возможно, когда ему исполнится 50 лет, когда он уйдет на пенсию. Но на данном этапе Усик - боксер. Я никогда не слышал от Александра, что он планирует драться еще с кем-то, помимо лучших боксеров мира».

Александр Красюк уверен, что Александр Усик проведет реванш с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).