Хантер: «С Джошуа нам следует ждать от Усика 12-раундового боя и демонстрации достойного бокса»
Красюк: «Возможно, Усик проведет боксерский поединок с Нганну, когда ему исполнится 50 лет»
Промоутер сомневается, что украинец будет боксировать с кем-то из бойцов UFC в ближайшее время
11:15
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Александр Красюк, промоутер непобежденного украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO), в прямом эфире YouTube-канала SecondsOut заявил, что в ближайшее время его подопечный не планирует боксировать с кем-то из бойцов UFC, включая действующего чемпиона промоушена в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3).
По словам Красюка, на данном этапе своей карьеру Усик сосредоточен исключительно на поединках с лучшими боксерами-супертяжеловесами.
«Я не знаю, проведет ли Усик боксерский поединок с Фрэнсисом Нганну. Возможно, когда ему исполнится 50 лет, когда он уйдет на пенсию. Но на данном этапе Усик - боксер. Я никогда не слышал от Александра, что он планирует драться еще с кем-то, помимо лучших боксеров мира».
Александр Красюк уверен, что Александр Усик проведет реванш с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).